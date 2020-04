Pour le SETCa et la CNE, la direction profite de la situation pour "thésauriser sur la sécurité sociale".

Depuis que les mesures de confinement sont en place, de nombreux travailleurs se retrouvent en chômage temporaire. C'est également le cas pour les employés de l'asbl L'Enfant-Phare dont le siège est à Boussu et qui organise des activités extrascolaires. Une trentaine d'animateurs se retrouvent ainsi au chômage temporaire. Et ce n'est pas du goût du SETCa ni de la CNE.

Dans un communiqué, les deux syndicats fustigent une situation "inacceptable". Ils expliquent en effet que l'asbl bénéficie toujours de ses subsides des communes, de la région, de l'ONE et des aides à l'emploi comme les points APE. Certes, les activités extrascolaires étant à l'arrêt, la structure ne perçoit plus la participation des parents. Mais selon les syndicats, cette participation est marginale au regard de l'ensemble du budget.

Pour le SETCa et la CNE, cette mise au chômage est donc abusive. "C'est contraire à la volonté du gouvernement fédéral qui veut préserver au mieux les revenus des travailleurs", dénoncent les syndicats qui estiment qu'en télétravail, les animateurs peuvent préparer les activités que l'asbl devra relancer quand le service pourra rouvrir ses portes aux enfants. Et d'ajouter: "Le chômage temporaire n'est pas une mesure d'ajustement budgétaire qui doit permettre à certaines entreprises de thésauriser sur le dos de la sécurité sociale."

Mais la situation n'est pas simple pour le président du conseil d'administration de l'Enfant-Phare. "Nous avions rapidement mis en place des mesures pour limiter les contacts. Puis quand les mesures de confinement ont été annoncées, nous avons organisé du télétravail pour tout le monde", indique Cédric Mélis. "Nous attendions de voir si les stages de printemps pourraient être organisés. Quand nous avons appris qu'ils seraient annulés, nous avons tenté de mettre sur pied un système de garderie, mais nous n'avons eu que deux candidatures en interne. Pas possible donc. Le fait est qu'il n'y a plus de travail pour le moment."

Et cette situation a un impact sur les finances selon le président de l'asbl. "Nous perdons plusieurs milliers d'euros par mois", assure Cédric Mélis. "Et nous savons que cette crise sanitaire s'accompagne d'une crise économique. De nombreux administrateurs doutent que les tutelles vont pouvoir maintenir les subsides. Nous avons donc pris cette décision, après avoir contacté l'ONEM, pour maintenir l'outil. Nous comprenons que ce n'est pas évident pour les travailleurs. Nous espérons que ce chômage temporaire ne va pas durer et nous essaierons de trouver des compensations quand nous y verrons plus clair. Le tout est de pouvoir maintenir la structure."

Ici crise sanitaire, on sait que niveau éocnomique, ça va être pls difficile pur tout le monde, bcp doute au sien des admin que tutelle vont pouvoir maintenir subsides par la ste, on a donc pris décision qui permet de maintenir l'outil,