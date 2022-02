Au plus tôt, au mieux. En piètre état, le pont de Warquignies profitera de travaux de sécurisation dès ce lundi 14 février. Des travaux bien nécessaires puisque des pierres se détachent de l’ouvrage, mettant ainsi en danger les automobilistes et les usagers qui l’emprunteraient. La décision a été prise à l’issue de nouveaux échanges entre le bourgmestre de Boussu, les services techniques communaux et le SPW, responsable de la structure.

Les travaux devraient s’étaler sur trois ou quatre jours, soit jusqu’au 17 février prochain au plus tard. « Nous demandons à la population de faire preuve de patience durant cette courte période pendant laquelle la circulation sera perturbée, vu le positionnement stratégique du pont de Warquignies par rapport à l’axiale boraine », insiste-t-on du côté de l’administration communale. "Des déviations, tant pour les transports en commun que pour les véhicules, ont été envisagées en concertation avec la zone de police boraine, les TEC et les services communaux de Colfontaine et Boussu."

La signalisation desdites déviations sera mise en place préventivement ce vendredi 11 février mais ne sera effective que ce lundi matin, avec fermeture d’accès au pont. Pour rappel, l’alerte avait été donnée par des riverains s’inquiétant de voir des briques s’accumuler sur le trottoir. Un contact avec été pris avec les autorités communales et rapidement, les discussions sur l’avenir de la structure avaient été lancées.

Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre avait annoncé prendre un arrêté de démolition. Le propriétaire du pont, le SPW, doit donner sa réponse dans les trois mois. Mais la rénovation de la structure, particulièrement vieillissante, parait inenvisageable tant les coûts seraient élevés, sans pour autant avoir de garantie de résultat. Un nouveau pont, plus adapté à la circulation actuelle, pourrait cependant être construit.