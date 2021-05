Amoureuse de la bière mais surtout de sa région, l’équipe de la Brasserie du Borinage entend "passer la seconde" et concrétiser de nombreux nouveaux projets, toujours avec le même objectif : brasser de véritables bières craft de qualité, tout en faisant rayonner « la borinage attitude. » Pour ce faire, la brasserie se cherche nouveaux coopérateurs, prêts à investir et à s’investir dans la vie de la structure, qui se positionne fièrement « entre mi-rigueur et mi-déwanne. »

"Rejoindre le mouvement, c’est se réapproprier un pan de l’économie et, via les assemblées générales, participer à la vie dans la brasserie", annonce Cédric Brunin, administrateur-délégué. "En devenant coopérateur, on devient l’un des porte-drapeaux de la brasserie." L’actualité de cette dernière ne manque pas, que du contraire. Malgré la crise sanitaire et un contexte économique compliqué et instable, la brasserie s’est maintenue à flot. Mieux, elle est même parvenue à tirer son épingle du jeu.