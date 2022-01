Allier plaisir gustatif et solidarité, c’est la vocation de l’opération Take Away proposée par le service communal de la jeunesse et les jeunes conseillers communaux de Boussu. Pour la deuxième fois, ceux-ci mobiliseront leur énergie afin de préparer des repas qui seront ensuite proposés à la vente et qui permettront de récolter des fonds destinés à offrir quelques jours de vacances aux enfants moins chanceux.

La première édition, pourtant lancée en pleine crise sanitaire, avait rempli ses objectifs grâce aux citoyens et à la participation active de partenaires privés. Ce ne sont pas moins de 25 enfants qui en avaient profité. Durant huit jours, ils avaient pris part à plusieurs activités organisées dans l’entité de Werbomont, en province de Liège. "Cette année, nous espérons faire davantage d’heureux et offrir le séjour à 45 enfants", précise Sandra Narcisi (PS), échevine de la jeunesse.

"Ce sont des enfants qui ont eu moins de chance et qui n’ont jamais eu l’opportunité de partir en vacances. La priorité leur sera donnée mais j’espère aussi pouvoir étendre un peu le projet pour accueillir d’autres enfants et ainsi favoriser la mixité du groupe. Avec la crise, il est assez difficile de se projeter et de tout prévoir dans les moindres détails. Nous voyons un peu au jour le jour et nous nous adaptons."

Pour récolter les fonds nécessaires à l’organisation de ce voyage, les enfants mettront une nouvelle fois la main à la pâte. Trois menus trois services, dont un pour les enfants, sont ainsi proposés. Ils se composent d’antipasti, d’une lasagne bolognaise ou aubergine et courgette, et d’un tiramisu traditionnel ou fruits rouges. Il faudra compter 10 euros pour le menu enfant, 18 euros pour la lasagne bolognaise ou 20 euros pour la lasagne aux légumes.

Les commandes peuvent être passées dès aujourd’hui et jusqu’au 2 février prochain via jeunesse@boussu.be ou par téléphone au 0476/40 45 70 ou 0471/07 87 80. Elles seront effectives une fois le virement effectué sur le compte communal BE 64 091 000 3612 52 avec la communication Repas Take away, le nombre de repas adultes et le nombre repas enfants. Les repas seront à retirer le samedi 5 février entre 10 heures et 18 heures ou le dimanche 6 février entre 10 heures et 13 heures à la salle Fontaine (54 rue Fontaine à 7301 Hornu).

La destination des petites têtes blondes n’est pas encore connue mais les Ardennes belges et le dépaysement en pleine nature devraient être privilégiés.