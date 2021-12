Si cette année encore, la crise sanitaire vient jouer les troubles fêtes, les communes et les citoyens n’abandonnent pas pour autant leur envie de célébrer Noël. C’est ainsi qu’à Boussu, l’administration communale vient d’annoncer le lancement de la deuxième édition de « Boussu ma belle », un concours d’illuminations qui avait séduit bon nombre de Boussutois l’an dernier.

Relancé à l’initiative de l’échevine du plan de cohésion sociale, Sandra Narcisi (PS), l’événement vient d’être approuvé par le collège communal. Le concept reste identique à la première édition. Il s’agira d’inciter les citoyens de la commune à décorer leur façade ou leur sapin de Noël pour donner aux fêtes de fin d’année une tendance féérique.

Pour participer, une photo d’un sapin originalement décoré et/ou d’une façade valorisée par une décoration lumineuse soigneuse devra être envoyée sur l’adresse pcs@boussu.be. Les participants devront absolument mentionner leur nom, adresse et numéro de téléphone, et transmettre leur message pour le 28 décembre prochain au plus tard.

Des récompenses seront distribuées à tous les participants.