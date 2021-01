De la bière pour la bonne cause. La brasserie boussutoise Deseveaux s’est lancé le défi de vendre un maximum de bière pour l’action Viva For Life de la RTBF.

Un challenge dans la situation actuelle. Puisqu’avec la fermeture des bars et des évènements, l’aventure s’avérait être plus compliquée que d’ordinaire. Et pourtant, 12.366 bouteilles ont été vendues dans la région, soit 4000 litres de bière.

L’idée est venue du Kiwanis Club de Saint-Ghislain. L’organisation internationale de bénévoles a contacté elle-même la brasserie pour travailler ensemble sur ce projet. Tous s’y sont mis à la tâche. Entre les membres du club, les distributeurs et les citoyens, ils ont permis de rassembler la somme de 9.883,27 euros.

Un chiffre honorable pour leur première participation à l’opération !