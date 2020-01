Il siégera désormais comme indépendant.

Rien ne va plus au sein du Rassemblement Citoyen de Boussu. Ce lundi, le conseiller communal Thierry Père a en effet démissionné de son groupe politique afin de siéger comme indépendant. Une décision qu’il justifie par des tensions au sein du groupement et qui ne lui permettent plus d’effectuer son travail de mandataire dans la sérénité.

Cette démission est donc intervenue alors que le conseil communal se réunissait ce lundi soir. "Depuis les dernières élections communales, des dissensions sont apparues au sein du groupe politique. Scindé en deux parties depuis plusieurs mois, il est devenu impossible pour moi de poursuivre sereinement mon travail", explique le conseiller démissionnaire.

"Les nombreuses intimidations et autres tentatives de déstabilisation auxquelles je dois encore faire face m’obligent à prendre une décision radicale. Je préfère démissionner d’un groupe politique dont une partie m’empêche de me concentrer sur les problèmes réels de l’entité. Je préfère m’en écarter afin de retrouver une sérénité qui me permettra d’être encore plus actif."

La décision de siéger comme indépendant apparaissait logique pour Thierry Père. "Je ne souhaite pas trahir les électeurs qui m’ont fait confiance, ni les citoyens qui me suivent depuis les élections. Je ne veux pas non plus trahir les conseillers et colistiers qui m’ont fait confiance en me soutenant depuis octobre 2018 et qui continuent à le faire." Désormais "libéré d’un fardeau", le conseiller assure qu’il continuera à défendre ses valeurs, qu’il restera actif au sein de l’opposition et annonce qu’un groupe RC sera bien présent à l’échéance 2024, "pourquoi pas sous l’appellation Résilience Citoyenne."

On notera encore que ce changement n’est pas le seul à être intervenu en séance ce lundi. Joseph Consiglio (Echo) a en effet repris la présidence du conseil. Une fonction qu’il avait déjà assuré avant les dernières élections communales et qui avait, depuis octobre 2018, été reprise par le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). Entre PS et Echo, les discussions s’étaient organisées sans qu’aucun accord ne soit pour autant trouvé.

Une convention de collaboration devrait finalement être conclue prochainement entre les socialistes et le groupe Echo, qui rassemble Ecolo (ancien partenaire de majorité), le CdH et un groupement de citoyens.