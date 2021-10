Le conseil communal des enfants, composé d’élèves de cinquième et sixième primaire, sera prochainement réinstallé à Boussu. L’an dernier, aucune élection n’avait pu être organisée, crise sanitaire oblige. Et pour marquer ce retour en présentiel, l’échevin de la jeunesse, Sandra Narcisi (PS), a souhaité marquer le coup. Au conseil des enfants s’ajoutera en effet un conseil des jeunes, composé cette fois d’adolescents âgés entre 12 et 16 ans.

1250 jeunes de l'entité recevront prochainement un courrier explicatif. Chaque candidat devra alors répondre à un questionnaire-type et rédiger une lettre de motivation. "C’est un conseil que l’on aurait voulu installer plus tôt mais la crise ne l’a pas permis", confirme l’échevine de la jeunesse. "L’idée a germé à l’issue du bal de la jeunesse. Nous avions installé une boite à question à l’entrée de la salle afin de demander aux jeunes ce qui manquait, selon eux, dans la commune."