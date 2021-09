Dans la nuit de mardi à mercredi, une patrouille du service intervention de la zone de police a mis au jour ce qui semble s’apparenter à un trafic de produits stupéfiants. Tout a débuté à la suite du contrôle d’un véhicule, au niveau de la rue de Mons, à bord duquel se trouvait un homme âgé d’une vingtaine d’années.

Ce dernier ne respectait pas les conditions de son permis de conduire provisoire. Mais ce n’est pas le seul constat posé. Lors de la fouille du véhicule, les deux Inspecteurs ont pu mettre la main sur une effriteuse, plus de 4 grammes de cannabis et 14 sachets de conditionnement. Autant d’éléments qui ont poussé les policiers à chercher plus loin.

Suspicieux sur un trafic de stupéfiants, ceux-ci ont procédé à une visite domiciliaire, sur consentement du principal intéressé. Au sein de l’habitation de ce dernier, située à Quiévrain, les agents ont découvert une trentaine de grammes de cannabis, deux balances de précision, quelques 1000 sachets de conditionnement et 97 boites de conditionnement.

Contacté par la zone de police boraine, le Substitut du Procureur du Roi a confirmé la privation de liberté de l’individu qui a été ramené à l’hôtel de police afin d’être auditionné.