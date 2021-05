Les rues de Boussu profiteront d’une remise au propre, ces 7, 8 et 9 mai prochain. Dans le cadre de l’opération "mon quartier propre", les citoyens sont en effet invités à mettre la main à la pâte et à donner un coup de pouce à l’environnement et au cadre de vie, encore trop souvent sali et négligé par certains.

L’opération est proposée par le service jeunesse de la commune de Boussu, en collaboration avec les services extrascolaire, travaux et le plan de cohésion sociale (PCS). "Les jeunes conseillers communaux ont ciblé un thème mobilisateur : la pollution sauvage au quotidien", explique-t-on du côté de l’administration.

Les participants recevront un kit propreté, composé de gants et de sacs-poubelle. "Les sacs pourront être déposés par les participants aux sites de collecte les plus proches, à savoir les bulles à verres du quartier de l'Alliance, la place Saint-Charles de Boussu-Bois, la gare de Boussu, la place Quinchon à Hornu, l’École du Foyer Moderne à Boussu et le parking de l’école du Grand-Hornu."

Et pour rendre la mobilisation un peu plus « fun », les volontaires sont invités à prendre une photo originale « en plein travail » et à la transmettre à l’administration via l’adresse e-mail jeunesse@boussu.be. "La famille présentant la photo la plus originale sera récompensée. Moyennant un accord, toutes les photos des participants seront publiées sur la page Facebook officielle de la commune."

Notons que compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur, les participants sont invités à s’inscrire en famille, ce qui permettra de respecter les bulles sociales. Contacts et inscriptions via le 0471/07 87 80, le 0476/40 45 70 ou par e-mail via jeunesse@boussu.be, en précisant le nombre de participants par bulle familiale.