L'argent, son téléphone et les stupéfiants ont été saisis.

Ce dimanche un peu avant minuit, à la rue de la Fontaine à Boussu, une équipe du service d’intervention de la zone de police boraine a procédé au contrôle d’un véhicule dans lequel se trouvait une personne.

L’homme, né en 1994, était en possession de cannabis et de plus de quatre grammes de shit. Sur ordre du magistrat, les inspecteurs ont procédé à l’arrestation du suspect et ont saisi son téléphone, l’argent et les stupéfiants.