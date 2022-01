Les fêtes de fin d’année étant désormais derrière nous, l’heure est au démontage du sapin de Noël et des illuminations, au sein de nombreux foyers. Pour ceux qui auraient opté pour un sapin naturel, de nombreuses communes proposent, cette année encore, un ramassage gratuit. Boussu ne fait pas exception et pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce service gratuit, l’administration opte pour une formule plus confortable.

"Pour optimiser le ramassage collectif des sapins de Noël, la commune de Boussu et plus particulièrement son service environnement font appel au bon sens et à l'adhésion de la population", insiste-t-on du côté de la commune. "Cette année, le ramassage se fera devant le domicile et non plus dans des points de collecte comme en 2021. Une formule plus confortable pour tous et équitable pour la population non-motorisée."

En effet, les années précédentes, certains citoyens avaient regretté de ne pouvoir bénéficier de ce ramassage. Quelques conditions devraient malgré tout toujours être remplies pour que les sapins soient effectivement récupérés : ils devront être dégarnis de tout support, neige artificielle ou décoration, et être déposés juste devant le domicile. Deux dates sont fixées pour leur enlèvement : ce mercredi 5 janvier ou le 12 janvier prochain.

Une inscription est cependant indispensable. Le ramassage doit être réservé préalablement par téléphone via le 0800/99 612 ou par e-mail via environnement@boussu.be en précisant le nom, le prénom et bien sûr l’adresse.