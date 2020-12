En octobre dernier, juste avant les congés d'automne, les fermetures d'établissements scolaires se sont enchaînées un peu partout en Belgique. La faute, bien souvent, à des cas de Covid-19 au sein du personnel enseignant. Mais l'arrivée des vacances avait eu un rôle salvateur et la vie scolaire avait pu reprendre beaucoup plus sereinement à mi-novembre. Un mois plus tard, la situation reste globalement positive alors que les vacances d'hiver arrivent. Une école de Boussu a toutefois dû se résoudre à une fermeture plus tôt que prévu.

L'école maternelle du Jardin d'Autreppe, située dans le quartier de Sentinelle, est fermée depuis ce jeudi matin. "Une enseignante et une puéricultrice ont été testées positives", explique Giovanna Corda, échevine en charge de l'enseignement. "Mais étant donné qu'il s'agit d'une petite implantation et que les trois classes sont souvent en contact, nous avons pris la décision de fermer l'école."

Au total, 36 élèves sont concernés. Ils ont tous été renvoyés chez eux ce jeudi matin après que leurs parents aient été accueillis par le directeur. L'école restera fermée jusqu'au vendredi 18 décembre, la veille du début des congés d'hiver. Ce qui signifie qu'elle ne rouvrira en réalité pas avant le lundi 4 janvier.