Sept millions d'euros seront consacrés à la construction de cette école, destinée à remplacer l'école du Centre.

En septembre 2019, les enfants de l’école du Centre, à Hornu, faisaient leur rentrée dans une nouvelle école modulaire tout confort. Une alternative qui avait été privilégiée en attendant la construction d’une école flambant neuve, l’ancienne, totalement instable, ayant dû être démolie pour des raisons évidentes de sécurité. Le dossier avance, lentement mais sûrement.

"La construction d’une nouvelle école en matériaux traditionnels est toujours à l’ordre du jour", confirme le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). "Nous avons introduit une série de documents et renvoyé des plans après modifications. Tout suit son cours. En tenant compte du contexte sanitaire actuel et des tracasseries administratives habituelles, nous pouvons espérer un début de chantier en début d’année 2021."

Les autorités locales auraient évidemment espéré faire plus vite et voir les engins de chantier débarquer cette année encore. Mais la pandémie de covid-19 réduit inévitablement les marges de manœuvres. "La volonté politique est là et les subsides sont promis. Nous restons focalisés sur ce dossier car il est important pour notre jeunesse." Les premières estimations avaient été fixées à 5,5 millions d’euros. Le dossier a évolué et on tourne désormais autour des sept millions, subsidiés à hauteur de 60%.

"La nouvelle école aura une capacité d’accueil de 400 élèves pour l’enseignement primaire et de 100 élèves pour les maternelles. La construction sera reliée à l’école de la rue Clarisse : les enfants de troisièmes maternelles devraient intégrer les nouvelles classes tandis que les plus jeunes resteront dans leurs locaux. Nous nous réjouissons de concrétiser cet important projet. Nous n’avons pas d’école de ce genre sur le territoire communal."

Prudent, le bourgmestre espère bien que la rentrée scolaire de septembre 2022 sera possible dans cette école nouvelle génération. "Nous savons que les embûches peuvent être nombreuses sur le chemin mais nous y croyons. L’école modulaire que nous avons achetée est très performante et peut être utilisée des années. Nous ne savons pas encore ce que nous en ferons. Nous pèserons le pour et le contre en temps voulu." Elle pourrait être soit revendue, soit utilisée sur d’autres implantations nécessitant des travaux de rénovation çà et là.