Le contexte sanitaire n’a pas pour autant freiné les envies de solidarité, à Boussu. Le service jeunesse et le conseil communal des enfants s’associent en effet dans un partenariat caritatif avec la Croix-Rouge de Boussu et son épicerie sociale, et la galerie du Shopping Cora d’Hornu. Une cellule de cette dernière sera ainsi mise à la disposition des jeunes afin que ceux-ci puissent mener à bien leur projet.

"Les coordinatrices et les enfants du conseil communal récolteront des vivres au bénéfice de la Croix-Rouge de Boussu", explique-t-on du coté de la commune. "Elles seront redistribuées à la population via l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge de Boussu , située au numéro 23 de la rue Dorzée." L’opération de solidarité, baptisée Vivres au Coeur, sera organisée du 3 au 8 mai prochain, entre 10 heures et 18 heures, au Shopping Cora.

"Malgré la crise sanitaire et ses restrictions dans les possibilités d'activités, les jeunes Boussutois s'investissent et restent concernés par le bien-être collectif", ajoutent Mélanie Godin et Aristiane Collin, responsables du service jeunesse. "L’an dernier, très peu d’activités ont pu être menées, pour ne pas dire aucune. En septembre, les enfants étaient vraiment demandeurs de pouvoir mener l’une ou l’autre action, même dans un contexte compliqué."

C’est ainsi qu’en fin d’année, ceux-ci avaient récolté des cadeaux, par la suite distribués dans le cadre du réveillon solidaire. Pour la Croix-Rouge, cette opération est également un joli coup de pouce : en effet, le nombre de demandes au sein des épiceries sociales augmente et y répondre n’est pas toujours chose aisée.