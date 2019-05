Durant sa cavale qui a duré plusieurs jours, il a commis d'autres vols avec violence dans des hôtels à Bruxelles, des pharmacies à Namur et dans des magasins à Boussu.

Une peine de huit ans de prison a été requise, mercredi, par le ministère public devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, contre un délinquant multirécidiviste. Le prévenu, déjà condamné 19 fois par le tribunal, a commis les faits alors qu'il était en congé pénitentiaire, en novembre 2017. Libéré vers midi, le 14 novembre 2017, il a commis d'autres vols avec violence dès 20h15, notamment dans un magasin de nuit à Charleroi.

Durant sa cavale qui a duré plusieurs jours, il a commis d'autres vols avec violence dans des hôtels à Bruxelles, des pharmacies à Namur et dans des magasins à Boussu. A chaque reprise, le prévenu a été filmé par les caméras de vidéo-surveillance. "Il a été condamné à 19 reprises et son casier judiciaire fait six pages depuis le début des années 2000. Il ne comprend pas et cherche à fuir ses responsabilités", a déclaré le procureur du roi. La dernière fois, la cour d'appel du Hainaut lui avait infligé une peine de 42 mois de prison pour des faits similaires.

La défense a plaidé une peine de probation autonome avec condition de se soigner. Les experts en santé mental l'ont décrit comme opportuniste, anti-social et délinquant d'habitude. Détenu à Mons, il n'a pas comparu à l'audience en raison de la grève dans la prison. Le jugement sera prononcé le 22 mai.