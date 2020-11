Lors du dernier conseil communal de Boussu, les citoyens découvraient la mauvaise nouvelle : la taxe déchets est revue à la hausse, plus particulièrement pour les ménages de deux personnes. Pour faire passer la pilule, la majorité socialiste annonçait dans la foulée qu’une collecte des encombrants serait réinstaurée sur l’entité dès 2021, par la commune. Les modalités ont été fixées, c’est donc officiel.

Du côté de l’intercommunale Hygea pourtant, on rappelle qu’une collecte systématique des encombrants n’est pas une solution tenable et que son organisation est régie par des règles strictes. "Il y a une grande différence entre ce qu’un encombrant représente selon le décret wallon et ce qu’il représente dans l’esprit du citoyen", explique Jacques De Moortel, directeur général.

"L’encombrant, ce n’est pas juste un déchet volumineux dont il aimerait se débarrasser. Du point de vue de la législation, il ne fait partie ni des déchets à obligation de reprise, ni des déchets à collecte sélective. Il n’est pas concevable que l’on pousse le citoyen à déposer devant chez lui un mélange de déchets dans lequel on retrouverait de tout, y compris des déchets qui pourraient être présentés dans un recyparc… Qui propose une forme de collecte sélective."

Bref, d’un point de vue législatif, les choses ne sont (étonnamment !) pas simples. D’un point de vue financier non plus. "On sera toujours contraints de maintenir les collectes en porte-à-porte et les recyparcs ouverts. Il faudra continuer à payer du personnel, du matériel,… Et nettoyer les trottoirs Ce coût est répercuté sur les communes et donc les citoyens. Par ailleurs, on risque d’être confrontés à des collectes pirates : les déchets à valeur positive, par exemple la mitraille, sera « dérobée », il ne restera alors rien à valoriser financièrement."

L’intercommunale ne peut cependant nier la demande. Dans de nombreuses communes, les citoyens se disent favorables à un retour des collectes d’encombrants. "Mais il n’est pas nécessaire d’avoir une réponse généralisée via une collecte en porte-à-porte. Des solutions ponctuelles pour répondre à des demandes ponctuelles doivent être proposées. Un service à domicile reste plus précis et donc plus adapté." À ce jour, seule quelque 1200 interventions par an, pour 350 mètres cubes de déchets, sont comptabilisées.

"Si la commune organise une collecte en porte-à-porte ou sur appel, le coût de la prestation doit être répercuté via le coût-vérité. S’il s’agit d’une prestation exceptionnelle qui répond à une demande de personnes isolées, en difficultés ou ayant des difficultés à se déplacer, il s’agit d’un service spécifique, qui ne doit alors pas être répercuté financièrement." La commune de Boussu fera-t-elle dès lors marche arrière ? La question n’est pas tranchée.