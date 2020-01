E. Brl. et S. Ha

E. Brl. et S. Ha

E. Brl. et S. Ha

Deux hommes armés jusqu'aux dents ont braqué la pizzeria Del Sole.

Un impressionnant braquage a eu lieu ce jeudi soir du côté d'Hornu. Deux malfrats, cagoulés, équipés de gilets par balles et armés d'un shotgun et d'un fusil mitrailleur, ont fait irruption dans la Pizzeria Del Sole, à la rue de la Fontaine, vers 23 heures. Les deux braqueurs ont menacé la gérante afin de récupérer l'argent du coffre-fort. Ils ont finalement forcé l'ouverture du coffre en tirant avec le shotgun avant de porter plusieurs coups sur la gérante. Les deux agresseurs sont ensuite retournés dans le restaurant pour s'emparer de l'argent de la caisse pour un montant de près de 600 euros.

Pendant le braquage, deux autres personnes présentes dans la pizzeria ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. Les services de la police boraine ont rapidement été alertés via le réseau de caméras urbaines. Les premiers policiers sont arrivés sur place au moment même où les braqueurs ont pris la fuite en voiture. S'en est suivie une course-poursuite à travers le Borinage entre les malfrats et les forces de l'ordre.

Les voleurs ont pris la direction de Quévy puis Bettignies pour tenter de s'échapper vers la France. À la frontière, des policiers français appelés en renfort attendaient les braqueurs avec une herse afin de crever les pneus du véhicule. Mais les voleurs ont forcé le barrage et ont poursuivi leur route vers Maubeuge avec les quatre pneus crevés et en tirant au passage avec le shotgun en direction des policiers belges.

La course-poursuite a finalement pris fin du côté de Bavay, en France, après que les fuyards aient percuté la berme centrale de la route départementale. Les braqueurs ont tout de même tenté de s'enfuir en laissant leurs armes dans le véhicule avant que les policiers parviennent finalement à les interpeller quelques instants plus tard.

Le dossier a été confié à la police judiciaire fédérale et un juge d'instruction a été saisi par le parquet de Mons. Les auteurs, originaires de Frameries, sont âgés de 21 et 22 ans et sont connus des autorités judiciaires pour des faits de petite délinquance. Ils ont évidemment été privés de liberté en France. Le juge d'instruction devrait délivrer un mandat d'arrêt européen pour organiser la remise des voleurs aux autorités belges.