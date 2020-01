Sabrina Felice a été frappée à plusieurs reprises par les malfrats.

C’est un braquage particulièrement violent qui a eu lieu jeudi soir du côté d’Hornu (Boussu). Vers 23 heures, deux malfrats, cagoulés, équipés de gilets par balles et armés d’un shotgun et d’un fusil mitrailleur, ont fait irruption au sein de la Pizzeria Del Sole, située rue de la Fontaine. Les deux braqueurs ont menacé la gérante afin de récupérer l’argent du coffre-fort.

L’établissement s’apprêtait à fermer ses portes. Seuls quelques clients et une partie du personnel étaient encore présents. "J’étais assise près de la porte d’entrée, je discutais avec ma cuistot", explique Sabrina Felice. "J’ai vu ces deux personnes débarquer et j’ai d’abord cru à une blague..." Il n’en était malheureusement rien.

Rapidement, les deux braqueurs se sont montrés menaçants. "Ils nous ont demandé de nous coucher au sol. Ils voulaient voir le patron mais il n’était pas présent. Alors, ils s’en sont pris à moi. Ils m’ont tirée par les cheveux et l’un d’eux m’a forcée à le suivre à l’étage pour accéder au coffre. J’ai dit qu’il n’y avait pas de coffre, que je n’avais pas de clé. Il a fouillé avant de redescendre pour prendre l’arme de son complice."

Par la même occasion, des coups étaient portés aux clients et au personnel. "Il est remonté, il a fracassé plusieurs portes et a finalement découvert un coffre. Il m’a donné plusieurs coups, dont un coup de crosse dans le visage. J’ai répété que je n’avais pas de clé. Il m’a menacée et a finalement tiré à quatre reprises dans le coffre pour l’ouvrir, ce qu’il est parvenu à faire. Mais le coffre était vide."

Encore plus énervé, le malfrat a menacé de mort Sabrina Felice, a pris le contenu de la caisse centrale, soit environ 600 euros, et a quitté les lieux avec son complice alors que la police arrivait sur les lieux. "J’ai véritablement cru que j’allais mourir. Il m’a dit que c’était mon dernier jour en vie… J’ai immédiatement pensé à mon petit garçon de 3,5 ans."

S'en est suivie une course-poursuite à travers le Borinage entre les malfrats et les forces de l'ordre. Les voleurs ont pris la direction de Quévy puis Bettignies pour tenter de s'échapper vers la France. À la frontière, des policiers français appelés en renfort attendaient les braqueurs avec une herse afin de crever les pneus du véhicule. Mais les voleurs ont forcé le barrage et ont poursuivi leur route vers Maubeuge avec les quatre pneus crevés et en tirant au passage avec le shotgun en direction des policiers belges.

La course-poursuite a finalement pris fin du côté de Bavay, en France, après que les fuyards aient percuté la berme centrale de la route départementale. Les braqueurs ont tout de même tenté de s'enfuir en laissant leurs armes dans le véhicule avant que les policiers parviennent finalement à les interpeller quelques instants plus tard.

Le dossier a été confié à la police judiciaire fédérale et un juge d'instruction a été saisi par le parquet de Mons. Les auteurs, originaires de Frameries, sont âgés de 21 et 22 ans et sont connus des autorités judiciaires pour des faits de petite délinquance. Ils ont évidemment été privés de liberté en France. Le juge d'instruction devrait délivrer un mandat d'arrêt européen pour organiser la remise des voleurs aux autorités belges.