Un violent braquage a eu lieu ce lundi après-midi dans un commerce du Borinage (NdlR : le Parquet n'a pas donné davantage de précision). Trois individus armés, cagoulés et gantés ont pénétré dans une librairie avec la ferme intention de voler la pauvre commerçante. En plus d'avoir menacé la libraire pour se faire remettre la caisse et son sac à main, ils se sont également montrés violents à l'égard d'une cliente présente sur place.

Finalement, les trois braqueurs ont pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, qui les attendait à l'extérieur. A l'heure actuelle, les quatre individus sont toujours en fuite mais une enquête est en cours. Le Parquet de Mons a été avisé des faits tandis que le Service enquête et recherche de la police boraine mène actuellement l'opération.