Ce lundi, le nouveau propriétaire d’une ancienne maison abandonnée a eu la bien mauvaise surprise de découvrir un cadavre dans sa nouvelle demeure. Alertée, la police boraine s'était rendue dans l’ancienne fermette située à la rue François Dorzée à Boussu, suivie du parquet de Mons.

L'habitation, située à côté de la boulangerie Delvaux, appartenait auparavant à la commune de Boussu et était abandonnée depuis quelques années. Mais elle n'était pas inoccupée pour autant. "On savait qu'il y avait parfois des squatteurs, nous avons souvent dû remplacer des carreaux cassés, nous avons verrouillé les portes et les accès, mais certains arrivaient encore à rentrer", indiquait Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu.

Les premiers indices laissaient penser que la victime avait été heurtée sur le crâne par un coffre. L’autopsie révèle désormais que le décès est bien dû à la chute du coffre-fort. La victime ne devait cependant pas se trouver seule dans la maison. "Il n’y a pas de trace de la disqueuse qui a servi à desceller le coffre-fort", indique le parquet de Mons. "La victime devait donc être accompagnée puisqu’il est impossible de faire cela seul."

L’enquête suit désormais son cours.