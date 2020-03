La réouverture du canal à la navigation est attendue pour la fin 2022.

Rien n'est pour le moment visible autour de la partie belge du canal Condé-Pommeroeul mais les travaux s'activent réellement du côté français. Ils sont même entrés dans une nouvelle phase importante. "Tous les débroussaillages et abattages d'arbres le long des berges sont en cours du côté français et sont même presque terminés", détaille le Service Public de Wallonie (SPW), partenaire des Voies navigables de France dans ce projet. "Ce qui signifie que l'étape de dragage va pouvoir débuter d'ici deux à trois mois."

1,7 million de m³ de sédiments et terres évacués

Le dragage démarrera de Condé et se fera jusqu'à l'écluse d'Hensies. Mais ce n'est qu'à la mi-2021 que l'entreprise arrivera en Belgique. "Au total, ce sont 1,3 million de m³ de sédiments qui seront enlevés durant cette phase de dragage. Ajoutons à cela 400 000 m³ de terre et gravas à retirer suite aux travaux d'élargissement des berges."

La partie du canal entre l'écluse d'Hensies et Pommeroeul ne nécessite en revanche pas de travaux d'une telle ampleur. "Le problème d'envasement est plus grand du côté français. Le canal est en meilleur état côté belge même s'il faudra tout de même effectuer quelques travaux de dragage entre l'écluse d'Hensies et celle de Pommeroeul. Ce sera fait dans le courant de l'année 2022, juste avant la réouverture à la navigation. Nous devons aussi réaliser quelques interventions en amont, sur la Haine."





Préalablement à ces travaux de dragage et de débroussaillage, des zones humides d’ampleur, en lien avec le canal, ont été aménagées dans l’objectif de reconstituer des milieux propices au développement de la biodiversité locale. Elles jouent en particulier le rôle d’espaces refuges pour la faune.

Les premières péniches dès la fin 2022

Le délai de la fin des manœuvres et de la réouverture à la navigation n'a en effet pas changé : la fin de l'année 2022. La remise en service de ce tronçon permettra une liaison fluviale directe entre le bassin à grand gabarit français (qui relie Valenciennes, Douai ainsi que le Canal Seine-Nord Europe) et le canal du Centre en Belgique. Les bateaux jusqu'à 110 mètres et 3000 tonnes pourront ainsi réduire leur temps de parcours de 12 heures (11 km au lieu de 40 km) en évitant le canal de Nimy / Blaton / Péronnes.

Ces travaux à hauteur de 80 millions d'euros sont financés à hauteur de 68 millions d’euros dans le cadre du contrat de plan État-Région français et cofinancés par la Wallonie. Fermé depuis 1992, ce canal Condé - Pommeroeul rouvrira donc après 30 ans de fermeture. Suite à des phénomènes d’envasement rapide d’un tronçon de 6 km compris entre l’écluse d’Hensies et le Grand Large de Fresnes, il avait été fermé à la navigation en 1992. Mais un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique de sa remise en navigation avait été signé le 14 septembre 2012.

