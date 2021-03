Le bourgmestre de Dour est même un expert de la course à pied et a notamment été champion universitaire du 5 000 mètres.

Carlo Di Antonio est une figure bien connue de tous. Actuel bourgmestre de Dour, il a également été ministre de l’Environnement au gouvernement wallon. Beaucoup de citoyens ignorent néanmoins la passion et le talent qu’a Carlo Di Antonio pour la course à pied. Champion universitaire de 5 000 mètres et également très bon sur 10 000 mètres, le bourgmestre de Dour est un véritable spécialiste de ces disciplines depuis de nombreuses années.