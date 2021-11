En septembre dernier, L’Étoile de Bonté recueillait Xena, une chienne maltraitée et brûlée à l’acide par son ancien propriétaire, déjà bien connu des services de police. Si aujourd’hui, l’animal se remet sur pattes et a trouvé une nouvelle famille grâce à une adoption par le chef animalier du refuge, son histoire n’avait laissé personne indifférent. Et pour cause : elle illustre une nouvelle fois la nécessité impérieuse d’empêcher certaines personnes de devenir propriétaire d’un animal.

Ce jeudi, la députée-bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (MR), se rendait au sein du refuge quaregnonnais afin de soutenir l’équipe et d’avoir des nouvelles de la chienne rescapée. "Je m’y étais déjà rendu auparavant mais je voulais y retourner et en savoir plus, notamment en rencontrant le soigneur qui l’a désormais adoptée", explique Jacqueline Galant. "Il était absent mais sa collègue a pu prendre le relais et m’en dire davantage."