Ce sont 10 000 masques qui ont été confectionnés par les Jurbisiens.

Pari tenu pour la commune de Jurbise : ce lundi 4 mai au plus tard, tous les citoyens recevront un masque de protection et pourront donc aborder un peu plus sereinement la première phase du déconfinement. Le 7 avril dernier, avant les recommandations du conseil national de sécurité quant au port du masque donc, la commune de Jurbise lançait un appel aux couturiers et couturières volontaires.

L’appel a été entendu : ce sont in fine plus de 11 000 masques qui ont pu être confectionnés. "En quelques heures à peine, 40 couturières se portaient volontaires. C’est finalement une armée de 125 couturières qui s’est formée pour en découdre avec le virus", salue la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). Cette dernière s’est chargée de distribuer les kits de couture et de récupérer les masques terminés.

Une opération de solidarité qui n’aurait pas été possible sans l’aide de Marie-France Meunier-Père, du cercle économique de Jurbise, qui a géré les réalisations de A à Z. "Marie-France est une vraie force de la nature et a vraiment été d’un appui indescriptible dans ce projet. Notre personnel administratif, nos ouvriers, techniciennes de surface, enseignants ont fait un travail exceptionnel. Sans oublier nos facteurs sans qui toute cette opération n’aurait été possible."

Pour l’heure, 10.000 masques ont été déposés à la poste et les derniers masques arriveront en principe ce 4 mai dans les boîtes. Certaines couturières finalement actuellement leurs productions. "Tous les masques ont été fabriqués par les Jurbisiens pour les Jurbisiens, il s’agit d’un travail "made in Jurbise". Aujourd’hui, toutes ces petites mains solidaires pourront avoir cette fierté de se dire qu’ils ont contribué à protéger les autres habitants de notre entité et même au-delà ! Certaines de nos couturières s’engagent désormais pour d’autres communes de l’arrondissement Mons-Borinage."

Notons que des masques pour malentendants ont également pu être confectionnés. Plus de 1.000 supports de masques pour soulager les oreilles des habitants ont pu être réalisés par des bénévoles. Une réserve a également été prévue. Si nécessaire, un habitant pourra avoir un nouveau masque ou un nouveau filtre si le sien était usé ou défectueux. Insistons encore sur le fait que le port du masque est une protection nécessaire mais pas suffisante. Les efforts doivent donc être maintenus et les règles d’hygiène et de distanciation sociale maintenues.