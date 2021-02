La surprise était totale, tant pour les usagers que pour la commune de Jurbise ! Depuis ce mardi, un chantier s’est en effet installé sur la route d’Ath, provoquant au passage d’importantes perturbations au niveau de la circulation. Il n’en fallait pas plus pour que les automobilistes se questionnent et s’inquiètent de la nature de ces travaux, visiblement entrepris sans aucune communication.

Ce que déplorent également les autorités locales. "Habituellement, il est vrai que la commune informe quant aux chantiers routiers impactant la circulation", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant. "Dans ce cas, le collège communal a été avisé que le Service Public de Wallonie effectuerait des travaux mais sans mentionner de date."

Selon la commune, il semble que les travaux aient été commandés par le district de Saint-Ghislain et que l’ordonnance ait donc été sollicitée sur Mons. "Je regrette le manque total de concertation. Le chantier n'est pas situé sur le territoire de Mons mais bien de Jurbise. La moindre des choses aurait été d'informer la commune, d'autant qu'il semble que ce chantier s'étende sur une période de 15 jours." Des démarches seront effectuées par la commune afin que le SPW communique un calendrier de travaux et pour éviter des embouteillages tels que ceux qui se créent depuis plusieurs jours.

En attendant, il faudra prendre patience… Et redoubler de prudence. La route d’Ath est en effet un axe particulièrement fréquenté et les heures de pointe peuvent mettre les nerfs à rude épreuve. "30 minutes pour faire 3 kilomètres", confirme un internaute surpris par l’installation du chantier. Ce dernier prend place dans le haut de la côte de Nimy et a nécessité l’installation d’un feu de chantier.

"Quand on monte, on ne voit pas le feu tout de suite. J'étais à l'arrêt au feu, une voiture est arrivée à fond derrière moi alors qu'elle doublait, la personne n'a pas eu le temps de s'arrêter et a dû passer à côté de moi pour ne pas m'emboutir. J'avais mes 4 feux. Ne roulez pas trop vite dans la montée", prévient encore un autre usager. Autant écrire qu'avec cet aperçu, les automobilistes craignent déjà les travaux de réhabilitation de la route d'Ath, pourtant indispensables et très attendus.