Elle est devenue l'un des événements incontournables de la région en s'imposant sur la scène musicale, et ce malgré les nombreuses organisations que compte la région. La Braderie de Boussu se déroulera cette année le week-end des 20, 21 et 22 mai.

La clé du succès? Une programmation riche, populaire et diversifiée. Mais pas seulement ! L'événement, organisé par l'administration communale est aussi porté et largement soutenu par l'adhésion de la population. Habituellement organisée après le Combat dit Lumeçon, la Braderie se déroulera cette année avant l’Ascension, afin de pouvoir entamer le plus rapidement possible les travaux d'embellissement de la Place de Boussu.

Comme chaque année, bon nombre d’artistes connus et reconnus se succéderont sur scène. "Le vendredi, Doria D, la révélation belge de la chanson en 2021 et notre citoyen d’honneur, Daddy K, seront à la manœuvre", communique l'administration communale de Boussu. "Le lendemain, Chimène Badi sera notre tête d’affiche. Elle s’est imposée dans la chanson française par sa voix et son naturel. La soirée se ponctuera par les prestations de Boris (soirée Disco) et de Nikki Sanchez."

Le dimanche, c'est Mister Cover, lequel s'est imposé comme étant LA référence majeure des groupes de reprises en Belgique, en enchaînant des concerts énergiques et festifs pour un public de plus en plus nombreux, qui fera l'honneur de conclure les festivités. Une belle apothéose avant le traditionnel feu d’artifice.

"Nos festivités sont importantes à plus d’un titre. Elles permettent, notamment, aux commerçants locaux de proposer leurs produits au plus grand nombre. En outre, elles renvoient une image positive de notre entité et c’est l’occasion de passer un moment agréable tout en assistant gratuitement à des spectacles de qualité."

Outre l'aspect musical et festif, comme le nom de l'événement l'indique, une grande braderie est organisée tout au long du week-end, ainsi qu'une brocante nocturne le vendredi jusqu'à 22h30. Le samedi, la brocante reprendra dès 8h. A noter que les emplacements sont gratuits pour les habitants de la commune. Infos et réservation au 0477/ 21.99.20, par mail via forain@boussu.be. Le programme complet des festivités est quant à lui publié sur le site de l'événement, www.braderiedeboussu.be.