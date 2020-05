Deux dont à Mons.

Ce dimanche, ce sont cinq cas de covid-19 qui ont été confirmés sur la région Mons-Borinage. Ces cas l’ont été sur les communes de Frameries (+1), Hensies (+1), Mons (+2) et Quiévrain (+1). Le total du nombre de cas enregistrés depuis que le SPF Santé publique communique les chiffres quotidiennement, commune par commune, se chiffre désormais à 1869. Evidemment, de nombreux patients sont aujourd’hui guéris.

Ces derniers jours, les données restent globalement stables, même si l’on a constaté une légère hausse du nombre de cas le 28 mai dernier, avec 10 cas de plus en comparaison avec le veille, où il n’y en avait eu que deux. Preuve que le virus est toujours bien présent et circule toujours… La prudence reste de mise et les gestes barrières primordiaux pour éviter que les courbes ne repartent à la hausse.