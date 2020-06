Les autorités se réjouissent de constater que la zone est attractive.

Mercredi soir, lors du conseil de police de la zone boraine, cinq nouveaux commissaires ont prêté serment. Doyen de ce nouvel arrivage, le commissaire Bernard Duez quitte La Louvière pour intégrer le bureau judiciaire centralisé. Le commissaire Frédéric Carton quitte les Hauts-Pays pour prendre la direction de la Police de Quartier.

Les trois autres recrues sont fraichement sorties de l'académie de police. Le commissaire Simon Douchy s'occupera de la proximité à Saint-Ghislain. Le commissaire Christophe Masson rejoint le Service d'Enquêtes et de Recherches. Enfin, le commissaire Matthieu Vander Haegen part à l'Intervention.

Cinq nouveaux commissaires d'un coup dans une zone de police, ça n'arrive pas tous les jours. Du côté des autorités, on se félicite de constater que la Police Boraine est attractive. On se réjouit également du casting qui mêle officiers expérimentés et sang neuf. De quoi apporter encore plus de nouvelles idées enrichissantes au sein de la zone.