La mise en œuvre de ce plan de gestion s’étend sur les territoires des Hauts-Pays, des Plaines de l’Escaut et du Pays des Collines.

Depuis un an maintenant, le Parc naturel des Hauts-Pays participe au projet de mise en œuvre du plan de gestion Natura 2000. En collaboration avec les Plaines de l’Escaut et le Pays des Collines, pas moins de 189 propriétaires ont été contactés et cinq projets ont pu voir le jour. D’autres actions peuvent encore être menées grâce au soutien financier de la Région wallonne et du fonds européen FEADER.