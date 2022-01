La situation dans les écoles des Hauts-Pays devient de plus en plus critique au fil des semaines. Il faut écrire aussi que le variant Omicron n’épargne pas élèves et enseignants, de plus en plus absents dans les établissements scolaires. Plusieurs écoles et de nombreuses classes ont dû être fermées soit par manque de professeur soit pour cause de nombreux cas de covid au sein de la classe. Une situation qui inquiète échevins et professeurs qui craignent ne pas pouvoir aborder toute leur matière.

"La situation actuelle est très tendue", annonce Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "Les écoles maternelles d’Angreau et Erquennes ont dû fermer leurs portes tout comme la classe de P5-6 en raison d’un absentéisme important. Pour tenter de limiter l’impact sur l’éducation des élèves, plusieurs mesures sont déjà mises en place. J’espère tout de même que l’apprentissage de base sera de nouveau d’application, comme cela était le cas il y a deux ans, afin d’éviter que les élèves passent dans les années supérieures avec des lacunes."

Du côté des autres communes des Hauts-Pays, la situation n’est guère plus réjouissante. Les échevins et autorités communales tentent néanmoins de limiter la casse. "L’implantation de Baisieux de l’école communale La Coquilocole a dû fermer ses portes ce mardi", indique Frédéric Depont, échevin de l’Enseignement à Quiévrain. "Nous essayons toutefois de rouvrir certaines classes. Dans l’ensemble des cinq implantations scolaires de l’entité, plusieurs classes ont dû être fermées soit par manque de professeur soit par un taux d’absentéisme chez les élèves trop important. Notre réserve en professeur est totalement écoulée ne permettant pas de prendre le relai des professeurs malades. La situation est donc assez délicate."

Des mesures sont également prises pour réduire les préjudices aux élèves. "Lorsqu’un ou deux élèves sont absents, le professeur continue sa matière et fournit les feuilles aux familles des malades pour qu’ils puissent se remettre en ordre. Lorsque les absences sont trop importantes, alors les professeurs n’avancent plus dans leur matière et se contentent de faire des révisions et de voir plus en profondeur leurs cours afin de ne pas pénaliser les absents. Nous faisons en sorte de rouvrir les classes le plus vite possible afin d’assurer un suivi dont ne disposent pas certains élèves à domicile", poursuit Frédéric Depont.

Pour certaines écoles, les cours en distanciel constituent une solution pour endiguer les contaminations. C’est le cas du Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain qui a mis en place cette méthode d’apprentissage dès aujourd’hui. "Nous utilisons certaines applications de la communauté française afin de poursuivre l’apprentissage à distance. J’ai préféré agir rapidement afin d’éviter les éventuelles lacunes liées à l’absentéisme", indique Vincent Loiseau, directeur du Centre Scolaire et échevin de l’Enseignement à Dour. "Sur Dour, plusieurs classes ont été fermées en maternelle et en primaire. Les travaux sont tout de même apportés aux familles afin que les enfants puissent poursuivre leur apprentissage."

La situation à Hensies semble moins alarmante. Alors qu’aucune classe n’a fermé ses portes dans les deux établissements scolaires du centre-ville, l’absentéisme a eu raison de seulement trois classes à Thulin et une à Hainin. "Nous surveillons la situation de près car tout évolue très vite", confie Yvane Boucart, échevine de l’Enseignement à Hensies. "Des cours à distance sont mis en place pour les élèves dont la classe a été fermée. Pour ceux ne disposant pas d’ordinateur à domicile, les cours sont apportés directement à domicile. Nous disposons d’équipes très réactives et de directeurs au taquet, prêt à faire face aux éventuels changements de situation."