C’est quoi le consentement ? Et l’amour ? Comment met-on un préservatif ? Dois-je faire un test de grossesse ? Ces questions taraudent de nombreux ados, mais ils n’ont pas vraiment l’occasion de les poser. Pour s’informer, ils passent par les réseaux sociaux. "Le problème, c’est qu’ils sont mensongers", regrette Sarah, élève en troisième.

Au Lycée provincial de Hornu-Colfontaine, ils peuvent désormais parler de ces questions chaque semaine, dans la cour de récréation les mardis midi, à l’Adobus. C'est un minivan aménagé dans lequel une équipe pluridisciplinaire de psychologues et d’assistants sociaux se tient à disposition des jeunes. Cette initiative, portée par Médecins du Monde, a vu le jour suite à un constat : "Nous avons été interpellés par le taux de grossesse précoce dans la région du Borinage, plus élevé que la moyenne belge", explique Nathalie Annez, coordinatrice wallonne de Médecins du Monde. Dans le Hainaut, on observe qu'il y a deux fois plus de bébés mis au monde par des femmes de moins de 20 ans en comparaison aux chiffres nationaux.

Une des causes de ce phénomène est le manque d’accès à l’information concernant les questions liées à la vie affective et sexuelle. Pour y remédier, l’ONG et d’autres partenaires imaginent un lieu où la parole serait libre et l'écoute neutre et sans jugement, avec un accès gratuit aux tests de grossesse, à la contraception d'urgence, aux préservatifs, aux protections périodiques...

Suite à des rencontres avec le service santé de Colfontaine, le Planning Familial et le Service d’Actions en Milieu Ouvert de Frameries et grâce à divers financements, Médecins du Monde a pu mettre en place ce projet-pilote dès 2019, qui a véritablement pris son envol après la crise sanitaire.

Trouver rapidement la meilleure solution



La particularité de l’Adobus, c’est que la parole est initiée par les ados. "Lors d’animations que nous organisons, c’est nous qui amenons les propositions. Dans le bus, c’est l’ado qui mène, il a un rôle beaucoup plus actif", explique Julie Fontaine, chargée de projet Adobus.

Il a fallu quelques semaines pour que les jeunes s’approprie le projet.Romina Raimondi, psychologue: "au début, ils s’interrogent, puis s’approchent en groupe,participent à des jeux collectifs, reviennent parler de la pluie et du beau temps et puis vient la grosse question qui va nécessiter un entretien individuel et confidentiel.".

"Je me posais certaines questions sur la sexualité et que l’on ne pose pas dans une famille, où il y a souvent des tabous. A l’adobus, on est libre d’en parler. C’est génial, ça nous passe notre temps de table du mardi et on parle de choses qui nous intéressent en temps qu’ados", témoigne Sarah.

Violences conjugales, agressions, contraception, racisme...les sujets sont variés et concernent souvent un vécu personnel, qui dépassera parfois les compétences de l’équipe. "Nous sommes un point d’appui. C’est une région où l’on ne bouge pas beaucoup, les jeunes vont peu vers une ressource extérieure et nous essayons de trouver une solution à leurs problèmes le plus rapidement."

Pour Shannon, l’écoute attentive l’a déjà beaucoup aidée. "Je me sens de mieux en mieux chaque semaine. Ça me permet de délivrer un poids sur mes épaules, de me livrer sans être jugée. Je ne pars plus en vrille sur certains sujets, je me sens détendue."

Le souhait de Médecins du Monde est d’étendre le dispositif. Dès la semaine prochaine, l’Adobus sera également présent une fois par semaine au collège Don Bosco de Quiévrain.