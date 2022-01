C’était en juin dernier, une semaine après sa défaite au premier tour du Mondial, à Paris. Anne-Sophie Jura annonçait officiellement, sur les réseaux sociaux, la fin de sa carrière de sportive de haut niveau. À 29 ans, la judokate ne manque cependant pas de projets pour réussir sa reconversion. Ce vendredi, au sein du judo club de Frameries, elle proposait par exemple un entrainement de masse en vue des championnats de Belgique.

"J’étais déjà impliquée au sein du club mais cela prend peu à peu plus de place", explique la jeune Colfontainoise. "Au départ, il était prévu que je m’occupe des entrainements et compétitions des plus de 12 ans mais à la suite de soucis de santé d’un autre entraineur, j’ai également repris les moins de 12 ans. Et je me suis rendu compte que la dynamique était différente, moins portée sur les compétitions, et que j’appréciais beaucoup cela."

À ces jeunes, Anne-Sophie Jura espère inculquer quelques valeurs importantes. "Le sport, c’est l’école de la vie. Il permet la confiance en soi, le bien-être physique et mental, le partage, le respect,… Personnellement, c’est grâce à un entraineur fréquenté lorsque j’avais 7-8 ans que j’ai eu l’envie de découvrir davantage la discipline. C’est important d’avoir quelqu’un qui nous pousse, qui nous donne l’envie d’aller plus loin."

Pour le sport amateur, les temps sont cependant difficiles. "On se rend compte que de nombreux membres ont décroché, surtout chez les adolescents. Il est important de pouvoir redynamiser les clubs de la région. C’est l’intérêt de ces entrainements de masse, qui sont ouverts à tous et régulièrement organisés. Il faut que les jeunes regoûtent au plaisir de s’entrainer. Mais je comprends la frustration de ne pas avoir pu pratiquer comme ils l’auraient voulu, là où les sportifs élite ont pu continuer et ont donc progressé."

Anne-Sophie Jura n’a donc pas déserté les tatamis et n’entend pas le faire. "En parallèle, je propose des conférences axées sur l’implication des parents dans la carrière sportive de leur enfant. Je suis passée par là et je sais qu’il est facile de jeter la première pierre à des parents qui pensent bien faire mais qui ne savent toujours comment faire. On leur donne peu la parole alors qu’ils doivent, eux aussi, trouver leur place dans un quotidien partagé entre l’école, les entrainements, les compétitions."

Les retours sont extrêmement positifs, preuve que la demande était bien réelle. "Il est important qu’ils puissent s’exprimer et formuler leurs craintes, leurs interrogations. Et que quelqu’un leur dise qu’ils doivent aussi continuer à prendre du temps pour eux !" D’autres projets sont en cours de développement. Mais Anne-Sophie Jura préfère prendre le temps et les garder pour elle, pour l’instant.