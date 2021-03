C’est une intervention pour le moins délicate qui a été menée ce mardi soir, dans la cité de l’Abbaye à Colfontaine. Selon Sudpresse, un homme armé d’une tronçonneuse voulait en découdre. Retranché dans son habitation, il a finalement pu être interpellé par l’unité spéciale de la zone de police boraine, qui a donné l’assaut aux alentours de 22 heures. Une quinzaine de véhicules au moins étaient sur place.

Selon les premières informations, c’est un différend entre l’individu et d’autres personnes, un peu plus tôt dans le quartier, qui aurait mis le feu aux poudres. L’individu aurait reçu des coups, et se serait réfugié dans son domicile. Alcoolisé, il aurait mal interprété l’arrivée des policiers et aurait voulu en découdre.

Au lendemain des faits, l'individu sera entendu par la police pour les faits qui lui sont reprochés. Le dossier est d'ailleurs actuellement à l'information. Quant au Magistrat, il sera avisé une fois l'audition réalisée.