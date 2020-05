L'opposition estime que la majorité a manœuvré pour la priver de trois questions sur les huit qu'elle peut généralement poser.

Organisé à l’Espace Magnum, pour la première fois en présentiel depuis le début de la crise, le dernier conseil communal colfontainois s’est une fois de plus déroulé dans une ambiance tendue. Alors que la majorité socialiste en profitait pour refaire le point sur les différentes mesures prises en faveur des citoyens, l’opposition a dénoncé la confiscation de parole dont elle faisait l’objet en fin de séance, au moment des questions orales d’actualité.

Pour C.Plus, la majorité a ni plus ni moins manœuvré pour la priver de la possibilité de poser toutes les questions souhaitées. En effet, à Colfontaine, les conseillers communaux dans leur ensemble peuvent poser huit questions, pas une de plus, en dehors de l’ordre de jour. Lors du dernier conseil, trois questions ont été posées par des conseillers socialistes. Chose pour le moins étonnante puisque ceux-ci ne prennent que très rarement la parole.

"Il n’est pas question ici de crier au complot mais leur intention était flagrante", dénonce Lionel Pistone, chef de file de C.Plus. "Les trois questions posées par les conseillers de la majorité portaient sur des points de l’ordre du jour. C’est au cours des débats qu’elles auraient dû être formulées, et non en tant que question orale d’actualité. La majorité nous a privé de trois questions supplémentaires pour nous montrer qu’elle pouvait nous faire taire et pour se jeter des fleurs."

Le conseiller n’en démord pas : "J’ai dénoncé la situation pour éviter que dans trois mois, les socialistes posent quatre questions et dans six mois, accaparent les huit. Nous n’avons évidemment pas de souci à ce que chacun questionne le collège. Mais il s’agissait ici de mettre en lumière le travail effectué de façon très peu subtile : comme par hasard, les trois questions ont été transmises par mail, par trois conseillers différents, à quelques minutes d’intervalles et à quatre jours de la convocation du conseil. On ne peut pas dire que ce soit finement joué."

Dans les faits, sur base du règlement d’ordre intérieur du conseil, rien n’empêche un conseiller membre de la majorité d’interpeller le bourgmestre ou ses échevins. Mais ces moments d’échanges sont généralement davantage réservés à l’opposition afin que celle-ci puisse pleinement jouer son rôle et prendre la parole sur certains dossiers qu’elle juge important. Force est malheureusement de constater que tout ne se passe pas toujours aussi bien.