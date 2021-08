Il était environ 17h30, ce mardi à Colfontaine, lorsqu’une patrouille de la zone de police boraine a croisé la route d’un véhicule conduit par une personne bien connue des services… Et faisant l’objet d’une déchéance du permis de conduire. Naturellement, les policiers ont souhaité procéder au contrôle de l’individu, demandant à ce dernier de se stationner sur le bas-côté.

Se sachant en infraction, l’individu a refusé d’immobiliser sa voiture et s’est lancé dans une vaine tentative de fuite, à l’issue de laquelle il a déposé sa voiture devant son habitation – non sans avoir embouti son portail dans la précipitation – avant de partir en courant à travers les champs. Peut-être pris de remords, l’homme a finalement changer d’avis et est revenu sur place, alors que le dépanneur était occupé à procéder à l’enlèvement du véhicule.

Plusieurs PV ont été rédigés à l’encontre du fuyard, un pour défaut d’assurance et défaut du permis de conduire, un pour refus d’obéir aux injonctions. Le véhicule a été immobilisé et enlevé par un dépanneur. Un dernier PV pour dégradations a été dressé à l’issue de son passage par l’hôtel de police, l’homme ayant « laissé quelques réflexions philosophiques sur les murs de sa cellule », à savoir des insultes à l’égard des forces de l’ordre.