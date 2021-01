Initialement prévus dans le courant de ce mois de janvier, les travaux de dépollution du site des Vanneaux, à Colfontaine, débuteront finalement à la mi-février et marqueront la fin d’un important chantier de réhabilitation entrepris par la SPAQuE dès mars 2019. À terme, ce chancre situé entre l’axiale boraine et la rue du Pont d’Arcole et dont les derniers bâtiments ont été démolis au printemps dernier, accueillera le nouvel hôtel de ville de Colfontaine au sein duquel seront réunis les services administratifs, le CPAS et les bibliothèques communales.

"Le marché a été attribué en décembre, il reste donc encore quelques démarches administratives à boucler pour débuter cette dernière phase", confirme Caroline Charlier, en charge de la communication pour la SPAQuE. "Le projet étant financé par des fonds européens FEDER, des échéances doivent être respectées. Sauf grosse surprise sur le site, la dépollution ne devrait pas s’étaler sur plus de 60 jours ouvrables, soit jusqu’à la fin mai."

Au total, ce ne sont pas moins de 14 forages et 11 fouilles jusqu’à six mètres de profondeur et la pose de quatre piézomètres de 20 mètres de profondeur qui avaient été entrepris par la SPAQuE afin d’identifier les sources de pollution, leur quantité et leur étendue. "Les terres polluées vont désormais être excavées et tandis que le site sera remblayé par des terres saines, comme le prévoit le décret SOL."

Le site a vocation à accueillir du personnel administratif et du public. Les normes sont donc strictes. "Une fois les terres excavées et remblayées, nous procéderons au reprofilage du site. Notre intervention sera normalement terminée." Restera alors à poursuivre les démarches pour aboutir à la construction du nouvel hôtel de ville, qui ne devrait finalement, si c’est possible, intégrer qu’une infirme partie des matériaux existants sur le site, leur état étant trop dégradé.

Pour rappel, le site des Vanneaux abritait autrefois l’ancien charbonnage siège n° 3/5 d’Hornu-Wasmes, dont les activités ont cessé en 1957. Les bâtiments ont ensuite été occupés par différentes PME tandis que le terril a été exploité pour faire place à l’axiale boraine. Le site était devenu depuis lors un véritable chancre. Grâce au financement de la Wallonie et de l’Europe, à hauteur d’1,75 million d’euros, il s’apprête à connaitre une nouvelle vie.