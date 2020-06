Un festival d'infractions qui va amener la police boraine à effectuer plus de contrôles.

Le drame aura été évité à Colfontaine où la police boraine vient de fermer une épicerie. Le commerce stockait en effet des bonbonnes de gaz sans aucune précaution. "Cela constitue non seulement un non- respect des mesures de conservation et de stockage de tels objets, mais surtout cela représente un danger d'explosion potentielle", indique la police boraine.

Son Service Environnement a découvert sur place 20 bonbonnes mises en vente et stockées sur le devant du magasin, dans des cages fermées à clé. C'est à l'arrière de la boutique que les choses se sont compliquées. 24 bonbonnes pleines et 15 vides étaient stockées dans le jardin sans aucune mesure de protection. De plus, le commerçant ne disposait pas des autorisations nécessaires pour détenir une telle quantité de bonbonnes de gaz.

Les bonbonnes vont être évacuées dans les prochains jours par une société agréée. Quant au commerçant il fait l'objet d'un PV environnemental pour absence de permis d'environnement. C'est le Procureur de Charleroi, compétent en la matière, qui déterminera la sanction. De plus, un Arrêté du Bourgmestre a été pris pour mise en danger d'autrui ce qui a entraîné la fermeture immédiate du commerce.

La police boraine rappelle que la détention de plus de 300 litres de gaz (soit 12 bouteilles de 12.5 kg) est soumise à un permis d'environnement de classe 3, la détention de plus de 700 litres (soit 27 bouteilles de 12.5 kg) est quant à elle soumise à un permis d'environnement de classe 2. Et la police d'annoncer qu'elle effectuera des contrôles d'ici peu afin de vérifier la conformité des établissements vendant des articles similaires. L'épicerie de Colfontaine n'est peut-être pas un cas isolé…