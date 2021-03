Il faudra encore prendre un peu patience avant que les deux chantier d’ampleur, menés sur le territoire de la commune de Colfontaine, prennent fin. D’ici la fin de ce mois cependant, ils ne seront plus qu’un mauvais souvenir et la circulation pourra à nouveau s’effectuer normalement, au soulagement des habitants et riverains, qui restent malgré tout conscients de la nécessité de ceux-ci.

Interrompu avant les fêtes de fin d’année, le chantier d’aménagement des trottoirs de la place de Wasmes ont repris il y a quelques jours. Comme c’était le cas en début de chantier, la place est donc à nouveau fermée à la circulation mais son parking reste accessible. Des déviations sont mises en place afin d’aiguiller les automobilistes.

Ce mardi 9 mars, sauf si les conditions climatiques ne le permettent pas, l’entreprise posera le nouveau revêtement de la voirie. La place sera donc totalement inaccessible ce jour-là. Les livraisons pour les commerces ne pourront s’effectuer que via les trottoirs. La fin du chantier est prévue pour le 31 mars.

Du côté de la rue Wilson, le chantier se poursuit. Initialements prévu pour se terminer à la date du 1er mars dernier, les travaux ont pris du retard à la suite des intempéries (pluies, gel, neige). Depuçis ce 2 mars en soirée, la rue Wilson est à nouveau fermée entre le carrefour Cité Croix Rouge et celui de la rue Marius Carion. La rue est fermée dans les deux sens au niveau du carrefour avec la rue Marius Carion. La rue Marius Carion reste cependant accessible via la rue Pasteur Lhost et la rue du Pachy.

Les déviations vers le Chemin de Messe et la rue de Petit-Wasmes restent possibles. La fin du chantier est programmée pour le lundi 22 mars, date à laquelle la circulation sera complètement rétablie… Si de nouvelles intempéries ne viennent pas chambouler une nouvelle fois le calendrier.