La neuvième édition du salon « ne ratez pas le rendez-vous pour entreprendre » sera organisée le 24 mars prochain.

C’est sans aucun doute le lieu où il faudra être si vous souhaitez vous lancer en tant qu’indépendant. Le 24 mars prochain à partir de 10 heures, la neuvième édition du salon « ne ratez pas le rendez-vous pour entreprendre » sera organisée au sein de la salle culturelle de la place du Peuple, à Colfontaine, sous l’impulsion de l’Agence de développement local (ADL) de Colfontaine.

Le salon est accessible tout à fait gratuitement et s’adresse à toute personne souhaitant s’informer ou s’installer comme indépendant à titre principal ou accessoire : salarié, employé, ouvrier, demandeur d’emploi, étudiant, retraité, professionnel du chiffre, cédant, repreneur,… L’objectif étant d’encourager et d’accompagner, l’activité indépendante sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de commerces, d’entreprises ou encore de professions libérales, de l’idée à la concrétisation.

"Les indépendants et futurs indépendants ne sont plus démunis d'outils pour se lancer et concrétiser leur projet. Il existe de nombreux services à leur disposition", précise-t-on du côté de l’ADL. "Ce rendez-vous permettra en deux heures à toute personne intéressée par le statut d'indépendant ou déjà installée de s'informer sur les démarches, les aides et l'accompagnement." Un guide de visite sera remis à tout participant.

Plus d’informations sur www.colfontaine.be ou via le 065/88 73 18.