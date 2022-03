La crise sanitaire aura finalement eu du bon. Du fait de la fermeture des frontières américaines, le stage de boxe auquel Shirel Mariage espérait participer à New-York en août dernier a été reporté et se déroulera dans quelques jours, du 13 au 27 mars. Ce report a donné à sa famille le temps nécessaire pour récolter la somme nécessaire à son inscription, soit près de 3000 euros. Une cagnotte Leetchi avait été lancée par sa maman.

"La parution d’un article dans la presse et la cagnotte nous ont grandement aidé, les partages ont été nombreux et les contributeurs très généreux", souligne Christelle Cloquette, la maman. "Deux tirelires avec les explications de notre démarche avaient également été déposées chez deux commerçants à Cuesmes. Les amis ont massivement relayé notre appel, si bien que nous sommes parvenus à atteindre notre objectif."

Shirel, 15 ans, s’apprête donc à décoller vers New-York. "Grâce à une petite réduction obtenue auprès de l’organisation, j’ai la possibilité de partir avec elle, ce qui la rassure aussi beaucoup. Une fois que les choses sont devenues plus concrètes, le stress de se retrouver seule à New-York a un peu pris le dessus. Elle n’aurait pas pleinement profité de son voyage lors des temps-libres en étant livrée à elle-même."

Les temps-libres seront cependant comptés. "Le stage comprend trois entrainements par jour. Un boxeur français, champion d’Europe, sera présent et partagera son expérience avec les participants. Ils auront aussi l’opportunité d’assister à un combat organisé au Madison Square Garden, un lieu tout à fait mythique." La présence de Mike Tyson, que l’on ne présente plus, est également pressentie mais n’a pas été confirmée officiellement par l’organisation.

"Pour elle, c’est une opportunité en or. Ses entraineurs lui disent : les États-Unis, c’est le berceau de la boxe. Elle doit emmagasiner un maximum de conseils et d’expérience pour revenir plus forte. Elle est pour l’instant partagée entre stress et excitation, d’autant qu’elle combat ce samedi pour décrocher une place en finale du Championnat de Belgique Francophone Novice. Si elle se qualifie, à son retour de stage, elle aura la possibilité de décrocher la ceinture tant convoitée."

L’adolescente, qui espère clairement percer dans le milieu, aura ainsi la possibilité de faire ses preuves. À elle désormais de saisir sa chance.