Vendredi dernier, peu avant 19h, plusieurs citoyens se sont plaints des nuisances d’un véhicule qui circulait dans Colfontaine. Contactées à plusieurs reprises, les équipes de la zone de police boraine se sont rendues sur place. Un conducteur roulait à vive allure et abusait du frein à main du côté de l’Avenue Fénélon.

Les policiers dépêchés sur place ont tenté de contrôler le véhicule, qui a pris la fuite et a refusé d’obéir aux injonctions. Il a fini par stopper sa course à la rue Arthur Deschamps. L’homme au volant et son passager sont tous les deux connus des services de police. Les policiers soupçonnent une conduite sous influence. Une intuition qui s’est confirmée plus tard, grâce aux tests effectués.

Pendant le contrôle, les policiers découvrent que le véhicule n’est pas assuré et que le conducteur n’est pas en possession de ses documents d’identité. Toutefois, ils sont parvenus à l’identifier. L’individu faisait l’objet d’une déchéance du droit de conduire.

Au total, cinq PV ont été dressés pour défaut d’assurance, possession de stupéfiants, conduite sous influence et non-respect des conditions probatoires. Un autre a été rédigé pour l’immobilisation du véhicule. D’autant plus que ce dernier est suspecté d’être impliqué dans un accident avec délit de fuite survenu le 29 juillet dernier.