Les faits auraient pu prendre une tournure dramatique ce samedi à Colfontaine. Aux alentours de minuit, les services de la zone de police boraine sont contactés par des riverains, inquiets du comportement d’un conducteur à la rue de Pâturages. L’individu roulait visiblement de façon inappropriée et dangereuse.

Parties à sa recherche, les équipes ont croisé sa route et se sont manifestées au conducteur. Celui-ci s’engage alors dans une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Les dégâts matériels ont été nombreux, puisque lors de sa course, le conducteur a embouti la façade d’un salon de coiffure et a sectionné une conduite de gaz. Un périmètre de sécurité a été installé, alors que de nombreux riverains ont été amenés à évacuer leur habitation le temps de l’intervention des équipes d’ORES.

Le mobilier de la terrasse d’une friterie a été complètement détruit, n’entraînant heureusement aucun blessé. La voiture a ensuite terminé sa course en percutant un véhicule, qui avec le choc, a été projeté contre une autre voiture.

Lorsque les policiers sont arrivé au niveau de l’accident, le conducteur était inconscient. Il a rapidement été pris en charge par le SMUR. Ses paramètres sont bons, et revenu à lui, il n’a pas souhaité être emmené à l’hôpital. Une course-poursuite qui se termine sur l’arrestation du conducteur et le dressage de plusieurs PV pour entrave à la circulation, infraction de roulage, conduite sous influence de l’alcool et accident.

Cet événement a chauffé les esprits de certains. Une dame s’est notamment montrée insultante envers les services de police. Cette dernière a été arrêtée pour ivresse et trouble sur la voie publique. Il est à noter que vu le climat tendu et le nombre de personnes présentes, des renforts de la zone de police de Mons Quévy ont prêté main-forte pour calmer les esprits.