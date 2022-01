Elle aurait dû ouvrir ses portes en septembre dernier, il n’en est finalement toujours rien, conséquence de la crise sanitaire. Située sur la place Saint-Pierre de Colfontaine, l’École Autrement devrait accueillir ses premières élèves d’ici quelques mois, lors de la rentrée scolaire de septembre. Un mal pour un bien, selon Sophie Dehon, à la tête de cette école qui entend proposer une pédagogie alternative à visée inclusive aux jeunes de la première à la troisième année secondaire.

"Tout a pris du retard mais cela m’a permis de mûrir le projet et de trouver des collaborateurs ultra-motivés. Je suis vraiment bien entourée", précise Sophie Dehon. "Ils présentent des profils mixtes, sont pédagogues et en mesure de proposer une pédagogie spécialisée et adaptée aux besoins spécifiques." Ces deux personnes pourront chacune encadrer un groupe de 12 élèves. La volonté de proposer des cours en classe restreinte sera donc rencontrée.