En juillet dernier, la Petite Maison du Peuple de Colfontaine sollicitait une aide de la Fondation roi Baudouin en vue d’acquérir une camionnette destinée à venir en aide aux personnes en difficulté. Le dossier avait été présélectionné par les membres du jury du Fonds Vinci et le verdict, qui n’était attendu que fin novembre, est finalement tombé ce mardi : l’association bénéficiera d’un sacré coup de pouce financier pour concrétiser son nouveau projet.

Depuis sa création il y a six ans, la PMP a mis un point d’honneur à se débrouiller seule autant que possible. C’est donc grâce à la solidarité et sans subside qu’elle propose une école des devoirs, des permanences juridiques ou encore une aide alimentaire aux familles les plus précarisées. "Après six ans de galère, c’est une aide qui est la bienvenue", souligne Jean-François Hubert, président de l’association.

"Nous avions déjà répondu ci et là à des appels à projets mais nous n’avions jamais été retenu. Nous avions par exemple sollicité Viva for Life mais un apport d’argent était toujours nécessaire. Par exemple, pour l’achat d’un véhicule à 20 000 euros, nous devions en engager au moins 8000. C’est impossible car nous n’avons tout simplement pas cet argent à disposition. Nous avons souvent été déçus, on nous a trop régulièrement donné de l’espoir sans que rien ne bouge derrière."

Cette fois, les choses sont différentes. Après de longues démarches, la Fondation roi Baudouin et le Fonds Vinci ont été convaincus. "Nous avons introduit le dossier, répondu à une série de questions, défendu notre projet. Ce véhicule permettra le transport de personnes en difficulté, non pas pour aller faire des courses mais pour se rendre dans une institution, pour remplir des démarches administratives, pour profiter d’activités que nous proposons."

Le véhicule pourrait également être utilisé par l’équipe qui assure le transport des colis alimentaires. "Nous n’avons pas visé le grand luxe mais privilégié un véhicule abordable, qui nous offre une belle capacité de stockage et d’accueil. Notre choix s’est porté sur une camionnette de la marque Dacia, pour un montant total de 17 000 euros. Les conventions doivent être signées mais je pense que d’ici le mois de décembre, cela devrait être finalisé."

Grâce au Fonds Vinci toujours, la PMP avait pu bénéficier, il y a quelques semaines, de la livraison d’un module préfabriqué destiné à accueillir l’école des devoirs. "J’y suis allé au culot, j’ai exprimé les besoins de l’association et sollicité cette aide supplémentaire. Et j’ai été entendu." Pour rentrer dans ses frais (assurances, carburant,…), des personnes plus à l’aise financièrement pourraient recourir au nouveau véhicule de la PMP.

Ceux qui en ont les moyens paieraient ainsi pour que l’association puissent aider ceux qui ne les ont pas.