C’était en novembre dernier. À l’issue d’un reportage de la RTBF, destiné à mettre en avant le travail réalisé par les bénévoles, David Jeanmotte devenait le parrain de la Petite Maison du Peuple de Colfontaine. Pour l’association, il s’agissait d’un soutien précieux, d’autant plus que différents projets auraient dû être soutenus par le chroniqueur et relooker montois. Aujourd’hui, le président de l’asbl déchante et reproche à ce dernier un certain désintérêt.

Jean-François Hubert n’a jamais eu sa langue en poche. C’est donc assez naturellement qu’il a partagé sa déception sur les réseaux sociaux en nommant le principal intéressé. "Honnêtement, je comprends qu’il soit très occupé et je ne lui en veux pas pour cela", explique le Colfontainois. "Je lui reproche en revanche d’avoir accepté de devenir le parrain de notre association alors qu’il n’a visiblement pas de temps à nous consacrer."