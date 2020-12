Même sans invitation, la police boraine s'est rendue à une fête d'anniversaire dans une habitation de Colfontaine ce samedi soir. Les policiers sont intervenus pour mettre fin aux hostilités après avoir été prévenus... par les fêtards eux-mêmes.

L’organisateur de la fête a en effet tiré un feu d’artifice depuis le jardin. "Alertés par les bruits et se trouvant en patrouille dans les parages, nos équipes n’ont eu aucun mal à trouver la provenance du feu d’artifice", explique la police.

Les quelques personnes présentes ont fait l’objet d’un PV Covid pour rassemblement interdit tandis que l’artificier amateur a été verbalisé pour avoir tiré un feu d’artifice. En effet, bien que la vente des objets pyrotechniques ne soit actuellement pas interdite, leur utilisation l’est comme le prévoit l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

Le texte explique que "l'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public : les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ; les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité. En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure."