Une fois n’est pas coutume, il semble que le coup de gueule de Jean-François Hubert ait été entendu. Le conseiller d’opposition à Colfontaine avait en effet exprimé son malaise quant au retour du conseil communal au sein de la salle du conseil, située dans la maison communale de la place de Wasmes, alors que la situation sanitaire se dégrade à nouveau et que l’Espace Magnum était plus adapté au respect des mesures de distanciation physique.

Dans nos colonnes, le conseiller annonçait qu’il ne prendrait pas part aux échanges de la prochaine séance publique, programmée ce mardi 26 octobre. "Je fais attention à tout depuis le début de la crise, que ce soit au niveau politique ou au sein de mon asbl. Je porte mon masque, je respecte les distances de sécurité. Je suis vacciné mais je suis à risque et je ne souhaite pas mettre ma santé ou celle de mes proches en danger", expliquait-il alors.

Ce dimanche, Jean-François Hubert avait adressé un message aux autorités afin de justifier son absence à venir. "Il est beaucoup trop tôt pour se relâcher dans les mesures afin de contrer l'épidémie Covid19 et qu'il est bien triste d'avoir abandonné si vite la salle magnum et ou la salle culturelle. Je serai absent aussi longtemps que je ne me sentirai pas en sécurité afin de me protéger et protéger les autres et ma famille. Vacciné ne veut pas dire que l'on ne peut pas contracter la maladie, se retrouver à l'hôpital et le cas échéant contaminer d'autres personnes."

Une nouvelle convocation a finalement été envoyée à l’ensemble des conseillers communaux. "Suite à l’évolution de la pandémie depuis l’envoi des convocations, le Conseil communal de ce mardi 26 octobre 2021 18h30 aura lieu à l’Espace Magnum et non à la Maison communale comme prévu initialement. Veuillez donc prendre bonne note de ce changement de lieu", peut-on lire. Un changement qui rassure le conseiller d’opposition et qui lui permettra de participer à la séance.

"La situation n’était déjà pas très positive il y a quelques semaines… Mais il y a eu une prise de conscience et ça, c’est positif. C’est tout ce qui compte. Je pense que revenir à l’Espace Magnum était la décision la plus sage à prendre." On rappellera que les débats sont publics et que chaque citoyen peut dès lors y assister.