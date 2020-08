Le torchon brûle entre la directrice de l'école et les autorités communales.

Début juillet, Catherine Budny était priée de libérer avec effet immédiat la salle qu’elle occupait depuis près de 17 ans dans la commune de Colfontaine. Une demande alors justifiée par la nécessité d’organiser un roulement entre les activités proposées au sein des locaux communaux. La directrice de l’école KDanse s’était montrée sceptique, visiblement à raison puisque c’est bel et bien une autre école de danse qui occupera les locaux.

"C’est un mensonge et de la manipulation. Au sein du collège, tout le monde semble se renvoyer la balle, personne n’assume cette décision", explique la directrice de KDanse. "J’aurais mieux pris la chose si une nouvelle activité était effectivement organisée au sein des locaux. Mais visiblement, on a juste cherché à me dégager. Une proposition a même été faite à l’une des mes anciennes élèves qui a ouvert son asbl de danse. Par respect pour moi, elle a refusé."