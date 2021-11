L’esprit de Noël ne s’installera pas au sein de la Petite Maison du Peuple. L’association colfontainoise a en effet pris la difficile décision d’annuler son repas solidaire, proposé gratuitement aux bénéficiaires en fin d’année. L’événement avait déjà dû être annulé l’an dernier. L’espoir de pouvoir le maintenir a été grand mais le contexte sanitaire et la nouvelle hausse du nombre de contamination ont poussé l’équipe à prendre des précautions.

"On ne souhaite vraiment prendre aucun risque, on ne peut pas envisager réunir tout le monde dans une même salle", soupire Jean-François Hubert, président de l’association. "Nous avions une salle réservée et une première ébauche de repas. Nous avons attendu de voir comment la situation évoluait mais les chiffres sont mauvais. Et nous n’avons pas l’envie de faire une distinction entre personnes vaccinées et non-vaccinées, de devoir procéder à des contrôles."